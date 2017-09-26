Kashkari: Enflasyonun yükseleceğine dair işaret yok
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari "Enflasyonun yükseleceğine dair bir işaret yok" dedi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf enflasyon verisinin gelişeceğine dair bir kanıt görmeden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yükseltmesi için bir neden görmediğini söyledi.
North Dakota Üniversitesi'nde konuşan Kashkari "Ekonomiye baktığımda ekonominin aşırı ısınmaya yaklaştığına dair işaretler görmüyorum. Enflasyonun yükseldiğinine dair işaret yok, bu yüzden de frenlere basılmasına gerek olduğunu görmüyorum" diye konuştu.