“Kendini kanıtlamış bir lider dönüştürücü etki yaratabilir”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Erkan’ı değerlendiren Bloomberg’deki analizde ilginç detaylar dikkat çekti.

“Wall Street'te yükselebileceği en yüksek noktaya kadar yükseldi” ifadelerini kullanan Bloomberg’ün analizinde Erkan’ı yakından tanıyan ABD piyasalarının ünlü isimlerine sordu. Bu isimlerden biri şu anda özel sermaye şirketi olan ve yaklaşık 90 milyar dolarlık varlığı bulunan General Atlantic'i yöneten Bill Ford. ABD’li finans yöneticisi Ford, geçtiğimiz yıllarda Erkan ile birlikte First Republic Bank’ın yönetim kurulunda görev almıştı.

Ford, “Gaye kendini kanıtlamış bir lider. Başkan olarak atanması, onun pek çok başarısının takdir edilmesi anlamına geliyor. Şimşek-Erkan ekibi dönüştürücü bir etki yaratma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. 2005 yılında, Goldman Sachs'ta çalışmaya başlayan Erkan’ın gelişimini o yıllarda eski yöneticisi olan Marty Chavez, “İkimiz de Wall Street'te bizim becerilerimize sahip insanların kucaklandığı bir dönemdeydik” sözleriyle anlatmaya başladı.

Şu anda yatırım fonu Sixth Street Partners'ın başkan yardımcılığını yürüten Chavez, "Birlikte çalışmaya başladığımızda “Bilgisayarı açmama yardım eder misin' sürecindeydik. En sonunda ise 'Müşterilerimiz için matematik ve bilgisayarla gerçekten harika şeyler yapabiliriz'e geçtik.

Matematikte ve yazılımda iyiyiz ve bu bir yetenek" ifadelerini kullandı. Bloomberg’in analizinde Goldman Sachs’ın 2011 yılında işten çıkarmalar yaparken, az sayıda kişiyi genel müdürlüğe terfi ettirdiğini hatırlattı ve ekledi “Erkan da bu göreve gelenlerden biriydi.”

Dünya Gazetesi’nde dünya ekonomisini kaleme aldı

2014 yılında First Republic Bank’a yatırım müdürü olarak atanan Erkan’ın hızlı yükselişin altında finansal becerisi ve insanlar arası başarılı bir ilişki yönetimi olduğunu vurgulayan ajans, “2021'de birlikte eş CEO'luğa terfi eden Erkan kısa bir süre sonra ayrıldı ve ABD’nin en önemli finans kuruluşlarından Greystone'da CEO oldu.

Kısa bir süre bu görevini yaptıktan sonra dünyaca ünlü sigorta şirketi Marsh Mclennan’ın yönetim kurulu üyesi oldu. Ardından Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası başkanlığı için teklif aldı.” Merkez Bankası Başkanlığı öncesinde Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Gaye Erkan, yazıları ve yorumlarıyla hem ABD piyasasını yerinde analiz etmiş, hem de küresel piyasalarda yaşanacak durumlarla ilgili bilgiler aktarmıştı.