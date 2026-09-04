Kontrolmatik’te ödeme krizi derinleşti, 100 milyon liralık bono da ödenemedi

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Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), borçlanma araçlarındaki ödeme sorunlarıyla yeniden gündemde. MKK, 4 Eylül tarihli iki yükümlülüğün şirket tarafından gerekli tutarın aktarılmaması nedeniyle yerine getirilemediğini açıkladı.

100 milyon liralık bono vadesinde ödenemedi

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre, TRFKNTR92611 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 4 Eylül 2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri gerçekleştirilemedi. Aynı tarihte TRSKNTR32719 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi de şirketin gerekli ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle yatırımcı hesaplarına ulaştırılamadı.

TRFKNTR92611 kodlu finansman bonosu 100 milyon TL nominal değerle Eylül 2025’te ihraç edilmişti. Üç ayda bir kupon ödemeli ve 364 gün vadeli kıymetin vadesi 4 Eylül 2026’da dolarken, bugün yalnızca kupon değil 100 milyon TL’lik anapara itfası da gerçekleştirilemedi.

Aynı iki kıymet haziranda da ödenememişti

Bugünkü gelişme iki borçlanma aracı açısından ilk ödeme sorunu değil. Kontrolmatik, TRFKNTR92611 ve TRSKNTR32719 kodlu kıymetlerin 5 Haziran 2026 tarihli kupon ödemeleri için de gerekli tutarı aktaramamıştı.

Her iki kıymetin nominal değeri 100’er milyon TL, 5 Haziran tarihli dönemsel kupon oranları ise yüzde 11,59 seviyesindeydi. Böylece toplam 23,18 milyon TL’lik kupon ödemesi vade gününde gerçekleştirilememiş, ardından Borsa İstanbul bu borçlanma araçlarını Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı’na almıştı.

Mayısta 450 milyon liralık anapara ödemesi aksadı

Kontrolmatik’te borç ödeme sorunlarının belirginleştiği ilk kritik tarih 15 Mayıs 2026 oldu. Şirketin 250 milyon TL nominal değerli TRSKNTR52618 tahvili ile 200 milyon TL nominal değerli TRFKNTR52615 finansman bonosunun anapara ve son kupon ödemeleri yapılamadı.

Söz konusu iki kıymette toplam anapara 450 milyon TL olurken, kupon ödemeleri 52 milyon 230 bin 950 TL seviyesindeydi. Böylece yalnızca 15 Mayıs’ta vadesinde gerçekleştirilemeyen planlı ödeme tutarı 502,2 milyon TL’ye ulaştı.

Şirket aynı gün Kontrolmatik ve bağlı ortaklığı Pomega Enerji’nin banka kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla bankalara başvurduğunu duyurdu. Açıklamada, mevcut yükümlülüklerin yeni bir ödeme takvimine bağlanması ve mali yapının özellikle varlık satışları yoluyla güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

Temmuzda 400 milyon liralık bono da ödenemedi

Ödeme aksaklıkları haziran ayıyla sınırlı kalmadı. Kontrolmatik’in 400 milyon TL nominal değerle ihraç ettiği ve 3 Temmuz 2026 tarihinde vadesi dolan TRFKNTR72613 kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemeleri de gerçekleştirilemedi.

119 gün vadeli söz konusu bonoda dönemsel kupon oranı yüzde 15,32 olarak belirlenmişti. Buna göre yaklaşık 61,28 milyon TL kupon ve 400 milyon TL anaparadan oluşan toplam 461,28 milyon TL’lik planlı ödeme vade gününde MKK üzerinden yapılamadı.

Böylece 15 Mayıs, 5 Haziran, 3 Temmuz ve 4 Eylül olmak üzere dört ayrı kritik ödeme tarihinde Kontrolmatik kaynaklı gerçekleşmeyen itfa veya kupon işlemi kayıtlara geçti. Bugünkü iki kuponun tutarı hariç tutulduğunda dahi, bu tarihlerde vadesinde gerçekleştirilemeyen anapara ve kupon ödemelerinin toplamı 1,08 milyar TL’yi aşmış durumda.

Kredi notu temerrüt sonrası D seviyesine indi

Mayıs ayındaki ödeme sorununun ardından şirketin kredi derecelendirme görünümünde de sert bozulma yaşandı. Kontrolmatik’in uzun vadeli ulusal kurum kredi notu 18 Mayıs’ta “B- (tr)/Negatif” seviyesinden “prD (tr)/Negatif” seviyesine çekildi.

Borsa İstanbul da haziran ayında Kontrolmatik paylarını Yıldız Pazar’dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı’na aldı. Son bildirimle birlikte yatırımcıların odağında, finansal yeniden yapılandırma sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve vadesinde gerçekleştirilemeyen borçlanma aracı ödemelerinin hangi takvimle ele alınacağı bulunuyor.