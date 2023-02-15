Kripto para piyasalarında son durum… Bitcoin 22 bin 300 dolar seviyelerine çıktı (15 Şubat 2023)

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak piyasanın son 24 saatini değerlendirdi.

Yorak tarafından yapılan değerlendirme şu şekilde:

"Kripto paralar ABD enflasyonu sonrası toparlandı. Bir süredir SEC'in açtığı soruşturma ve yasaklamalar ile yaşadığı mini ralliyi sonlandıran ve küresel piyasalardan ayrışan kripto para piyasası, dün ABD'den gelen tüketici enflasyonu verisi sonrası dalgalandı. ABD'de enflasyon düşmeye devam ediyor. Her ne kadar enflasyon %6,2’lik beklentiye karşılık %6,4 ile bir miktar yüksek gelse de yıllık enflasyondaki düşüş serisinin haziran ayından bu yana devam etmesi piyasaları rahatlattı. İlk aşamada kısmi gerileyen ve 21.500 dolar seviyelerini gören Bitcoin, daha sonra toparlandı ve 22.300 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde Bitcoin 21.150$'dan işlem görürken Ethereum 1.550 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin dominansı 43,5 iken Ethereum dominansı 19,3 düzeyinde. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 30 milyar dolar ile düne göre 28 milyar dolar yukarıda.

"FED üyelerinin açıklamaları ise baskı oluşturabilir"

Ek olarak haftanın geri kalanında ciddi bir makro veri olmayışı bir süredir görülen stresi azaltabilir. Bugün ABD’de perakende satış verisi takip edilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde bireylerin tüketim eğilimlerinin ne yönde olduğu anlaşılacak. Güçlü bir veri piyasalar üzerinde kısmi bir hareket yaratabilir. Hafta genelinde ise FED üyelerinin şahin açıklamaları ise baskı oluşturabilir. Ancak kripto para piyasası oyuncularının kısa vadede gözü kulağı SEC'den gelen açıklamalarda olmaya devam edecek."