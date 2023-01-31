Kripto paralarda son durum: Bitcoin sınırdan döndü, gözler Fed faiz kararında

Yoğun veri akışının olduğu bir haftaya girilirken hem Fed öncesi riskli varlıklardan kaçış isteği, hem de bazı teknoloji şirketlerinin beklenilenden kötü gelen bilançoları dün piyasaların düşmesinin ana sebepleriydi.

Özellikle ABD teknoloji endeksi Nasdaq’ın günlük bazda %2 geri çekilmesi risk iştahını olumsuz etkiledi.

Pazar günü aldığı kazanımları da böylece geri veren Bitcoin, sabah saatlerinde 22.750$ seviyelerinde bulunuyor.

Ethereum ise 1550$ seviyelerine kadar geri çekilirken sabah saatlerinde 1570$ bölgesinden alıcı buluyor.

Fed kararı öncesi hacimsiz hareketler devam edebilir.

Bitcoin ve Ethereum dominansları bir miktar geri çekilme yaşadı.

Bitcoin dominansı %44,3 seviyelerinde iken Ethereum dominansı ise %19,3 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri dünkü geri çekilmeye rağmen 1 trilyon 40 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

Makro veri setinden bu hafta bir hayli etkilenmesi beklenen kripto para piyasasında özellikle çarşamba günü sonrası oynaklık yukarı ve aşağı yönlü olarak artabilir.

Bugün Conference Board tüketici güven endeksi piyasaların gündeminde olacak. Ancak ana gündem maddeleri ise yarın açıklanacak olan Fed'in faiz kararı ve cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olmayı sürdürecek.

Bitcoin teknik analiz

Yükselen kanal içerisinde hareketlilik gösteren Bitcoin, dün itibariyle kanalın alt bandını test etti. Alt banda tutunamayarak %4 civarında bir geri çekilme yaşayan Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 22.770$ seviyelerinden işlem görüyor.

Aşağı yönlü hareketliliğin devamında 22.300$ ardından ise 21.550$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. Yukarı yönlü bir hareketlikte ise 23.160$ ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından da 24.000$ seviyesi olan kanalın alt bandını test edebilir.

Ada teknik analiz

Ada, geçtiğimiz hafta düşen kanalın üst bandını kırarak pozitif hareketlilik göstermişti ve yükselişlerin ardından 200 günlük hareketli ortalamadan ret alarak gün içerisinde 0.3700$ seviyelerinden işlem görüyor.

Aşağı yönlü hareketliliğin devamında ilk destek seviyesi olarak kanalın üst bandını yani 0.3555$ seviyelerini test etmesi beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde bir sonraki destek seviyesi olarak 0.3400$ seviyesi karşılanabilir.

Yukarı yönlü bir hareketlilikte ise üç kez test ettiği 0.3985$ seviyesinin tekrar direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması ise 0.4546$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.