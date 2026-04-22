Kriptoda ralli sürüyor! Bitcoin'de gözler yeni zirvelerde

Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi sürerken, Bitcoin 78 bin dolar seviyesinin üzerini test etti. Fiyat hareketlerinde jeopolitik gelişmeler ve kurumsal alımlar etkili oldu.

Çarşamba sabah saatlerinde Bitcoin, 78.068,63 dolardan işlem görerek bir önceki güne göre yüzde 2,82 değer kazandı. Haberin yazıldığı sıralarda ise fiyat 77.943,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether başta olmak üzere büyük altcoinlerde de artış kaydedildi. Ether yüzde 3,07 yükselişle 2.392,09 dolara çıkarken, XRP yüzde 1,94 artışla 1,4575 dolardan işlem gördü.

Teknik görünümde toparlanma

Analistler, Bitcoin'in 70 bin doların üzerinde kalmayı sürdürmesinin bu seviyeyi güçlü bir psikolojik destek haline getirdiğini belirtiyor. Son düşüşün ardından 75 bin dolar seviyesinin yeniden aşılması ise mevcut yükseliş trendinin teknik açıdan güç kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu seviyelerin korunması halinde fiyatın yeni zirvelere yönelme potansiyelinin sürdüğü ifade ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler etkili oldu

Piyasalardaki yukarı yönlü hareketin arkasında, ABD'nin İran ile ateşkesi uzatma kararı sonrası gerilimin bir miktar azalması yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin sürmesi amacıyla ateşkesi uzatma kararı, kısa vadeli risk algısını sınırladı.

Kurumsal alımlar sürüyor

Öte yandan kurumsal yatırımcıların alımları da piyasayı destekledi. Michael Saylor liderliğindeki Strategy, yaklaşık 2,54 milyar dolar karşılığında 34.164 Bitcoin satın aldı. Bu işlemle şirketin toplam varlığı 815.061 Bitcoin'e ulaştı.

Ayrıca Morgan Stanley de portföyüne yeni Bitcoin ekledi. Kurumun yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin alımı gerçekleştirdiği, bu işlemin ardından Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) bünyesindeki toplam varlığın 1.820,6 Bitcoin'e yükseldiği bildirildi. Toplam portföy büyüklüğünün ise yaklaşık 138,1 milyon dolar olduğu hesaplandı.