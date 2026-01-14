Kriptolar Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yükselişe geçti! 2 ayın zirvesinde

Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yukarı yönlü ivme sergilemeye devam ediyor.

Bitcoin, erken işlemlerde 96 bin 554 dolara ulaşarak kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Şu an itibarıyla düne göre yüzde 0,8'lik bir artışla 94 bin 811 dolardan işlem gören Bitcoin, piyasadaki genel yükselişin lokomotifi konumunda bulunuyor.

Kritik seviyeler dikkat çekerek 100 bin dolara işaret etti

BTC Markets Finans Direktörü Charlie Sherry'nin teknik analize dayalı değerlendirmesine göre, Bitcoin Asya seansında son 92-94 bin dolar aralığından kesin bir çıkış yaptıktan sonra yükselişe geçti.

Sherry, önümüzdeki dönemde 96-97 bin dolar üzerinde sürekli bir kapanışın, 100 bin dolar hedefine doğru daha fazla kazanç için yol açabileceğini belirtiyor. Bu çıkışın sürdürülebilmesi için Bitcoin'in kritik 94 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini de ekliyor.

Benzer şekilde Ethereum da, erken işlemlerde 3 bin 356 dolara kadar çıkarak 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti ve şu anda yüzde 3,65'lik bir primle 3 bin 323 dolar civarında alıcı buluyor.