'Kriz kahini' açtı ağzını yumdu gözünü

Karamsarlığıyla ünlü ekonomist, 2023 ve sonrası için karanlık tahminlerde bulunuyor, ancak teknoloji ve hayatın anlamı konusunda iyimser

Nouriel Roubini kasvetli bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor. Bunun nedeni sadece geleneksel ekonomik endişeler öte. Ona göre sorun her şey: Eski ve yeni sorunların bir araya gelmesi.

Financial Times’tan Henry Mance’e mülakat veren kriz kahini, "Bence dünya gerçekten de ağır çekim bir tren kazası yaşıyor. Daha önce var olmayan büyük yeni tehditler bulunuyor. Her geçen gün bunlar birikiyor ve biz bu konuda çok az şey yapıyoruz" dedi.

Ekonomik kriz konusunda uyarmıştı

Roubini, Ağustos 2006'da büyük ölçüde konut sektöründeki çöküş nedeniyle ABD'nin resesyona girme ihtimalinin yüzde 70 olduğu uyarısında bulunan ekonomistti. Başlangıçta bir çatlak olarak görülmüştü. Gerçekten de onunla tanıştığınızda, gözünü budaktan sakınmayan, gülümsemeyen, tavizsiz olumsuzluğu normal insan başa çıkma mekanizmalarından bir kopuş gibi hissettiriyor.

İniş yumuşak mı sert mi olacak?

Roubini küresel ekonomide inişin nasıl olacağına da kendi tarzıyla cevap verdi. Ünlü ekonomist,

"Fed, ECB, Wall Street ve City, evet, yumuşak bir iniş yaşayacağımızı söylüyor. ABD'nin son 60 yıllık para tarihinde, enflasyonun yüzde 5'in üzerinde olduğu. Bugün yüzde 7,1. İşsizliğin yüzde 5'in altında olduğu ki şu anda yüzde 3,7. Enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırdığınızda yumuşak bir iniş yaşadığınız bir dönem hiç olmadı. Her zaman sert bir iniş yaşarsınız." dedi.

Beklenti Avrupa için daha da kötü

Kriz kahini ekonomik durumun Avrupa’ da daha kötü olduğunu belirtti. Ve ekledi:

“Avrupa'ya gelince durum çok daha kötü. İngiltere halihazırda bir stagflasyon içinde. Enflasyon yüzde 10'un üzerinde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) bile en az beş çeyrek negatif ekonomik büyüme bekliyor . İngilizler Brexit ile kendi ayaklarına kurşun sıktılar, bu da bir başka stagflasyonist şok."

Ünlü ekonomist borç sorununa dikkati şu sözlerle çekti:

“Kamu ve özel sektör borçları çok yüksek olduğu için 1999'da küresel GSYH'nin yüzde 220'si iken 2019'da yüzde 350'ye çıktı. Merkez bankaları faiz oranlarını yeterince artırmayacak.”

Roubini: 1958’de Türkiye’de doğdum

Nouriel Roubini, ”1958'de Türkiye'de doğdum, sonra Tahran'a, sonra İsrail'e, sonra İtalya'ya taşındım" dedi. Ünlü ekonomistin babası İran halılarını Milano'ya ithal etti. Daha sonra ailecek ABD'ye taşındılar. Roubini kendini bir dünya vatandaşı olarak görüyor.