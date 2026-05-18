Altın küresel piyasalarda gerilerken dolardaki yükseliş gram altını destekliyor

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda değer kaybederek 4480 dolar seviyesine kadar çekildikten sonra şu sıralarda 4530 dolarda tutunmaya çalışıyor.



Ancak yurt içinde Dolar/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket, yerel altın fiyatlarında düşüşü sınırladı. Dolar/TL'nin %0,19 yükselişle 45,5797 seviyesine çıkmasıyla birlikte, gram altın küresel satış baskısına karşın %0,10 primle 6.670,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

Asya seansında ons altın satış baskısıyla karşılaştı

Küresel emtia piyasaları haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı. Ons altın fiyatlarındaki geri çekilmede, makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri belirleyici oldu. Yatırımcıların güvenli liman arayışına rağmen, faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi altın talebini sınırladı. Günün ilk işlemlerinde satışların yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatlar 4 bin 4480 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Orta Doğu jeopolitiği ve petrol fiyatları enflasyonu tetikliyor

ABD'de Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik uyarılarını yenileyerek yeni yaptırımların sinyalini verdi. Trump'ın Çin ziyareti ise ticaret ve bölgesel çatışmaların sonlandırılması konusunda somut bir ilerleme sağlanamadan tamamlanmıştı.

Marex analisti Edward Meir, Çin'in çatışmaların çözümüne yönelik somut bir katkı sunmadığını belirtti. Meir, ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin enflasyonist baskıyı artırdığını ve bu durumun değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. CNBC'nin haberine göre ABD, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını ve Hürmüz Boğazı koridorunu tamamen açmasını talep ediyor. İran merkezli Mehr haber ajansı ise Washington yönetiminin müzakerelerde somut bir taviz vermediğini öne sürdü.

Faiz artırım beklentileri emtia talebini baskılıyor

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa oyuncuları bu yıl için faiz indirimi beklentilerini tamamen ortadan kaldırdı. Enflasyon endişelerinin tırmanmasıyla birlikte Fed'in faiz artırma ihtimali daha güçlü bir şekilde fiyatlanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde alternatif maliyeti arttığı için cazibesini kaybediyor. Jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde, faiz artırım baskısı altındaki değerli metallerde yukarı yönlü hareket alanı sınırlı kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL'deki yükseliş iç piyasada gram altını tuttu

Küresel piyasalarda ons altın kan kaybederken, yurt içinde döviz kurundaki yükseliş trendi altının gram fiyatını yukarıda tutmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlemlerinde Dolar/TL kuru, önceki gün kapanışı olan 45,4951 seviyesinden yükselişe geçerek gün içinde en yüksek 45,5848 seviyesini test etti. Anlık olarak 45,5797 TL seviyesinden işlem gören kur, günlük %0,19'luk bir değer kazancına işaret ediyor. Bankalararası piyasada doların alış fiyatı 45,5747 TL, satış fiyatı ise 45,5847 TL olarak dengelenmiş durumda.

Dolar/TL kurundaki bu primli seyir, ons altındaki düşüşün iç piyasaya yansımasını engelledi. Gram altın fiyatları güne önceki gün kapanışı olan 6.664,08 TL'nin üzerinde başladı. Gün içinde en düşük 6.589,27 TL seviyesini gören gram altın, dolar desteğiyle yönünü tekrar yukarı çevirerek en yüksek 6.696,53 TL'ye kadar tırmandı.

Anlık fiyatlamalarda gün sonuna göre 6,34 TL'lik bir artışla 6.670,42 TL seviyesinde bulunan gram altının piyasadaki fiziki alış fiyatı 6.659,06 TL, satış fiyatı ise 6.681,78 TL olarak tabelaya yansıyor. Yurt içi yatırımcılar, küresel faiz baskısına rağmen döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle altın pozisyonlarını korumaya devam ediyor.