Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

27 Ekim 2017

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı sonrasında pozitif seyrini devam ettirirken, bugün ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceği belirtiliyor.

ECB’nin, beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın, varlık alım programının azaltımına ilişkin kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirildi. Buna bağlı olarak avro dolar karşısında değer kaybederken, pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürdü.

ABD'de federal hükümetinin 2018 mali yılı için hazırladığı 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım öncesinde açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı için yapılan haber ve yorumlar doların yükselişini destekledi. Dolar endeksi, 94,9 ile 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer artışıyla kapanış rekorunu 23.400 puana taşıdı. New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,11 geriledi.

Avrupa tarafında, ECB'nin 2018 yılının ocak ayından itibaren tahvil alım programını 30 milyar avroya düşürme kararının ardından avro/dolar paritesi hızlı bir şekilde düşüşe geçti ve 1,1625'e kadar geriledi. Dün ayrıca İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşmasını iptal ettiğini açıklaması ile IBEX 35 endeksi yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,53 artış kaydetti.

Analistler, dün akşam saatlerinde Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçmesinin, belirsizliğin süreceğine işaret ettiğini belirterek, konuyla ilgili açıklamaların piyasaların odağında olacağını hatırlattı.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,7 ile beklentiler doğrultusunda artması ve yendeki değer kaybının etkisiyle Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün akşam saatlerinde 3,8351'i görmesi sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8140 seviyelerinde dengelendi. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,94 değer kaybederek günü 107.335 seviyesinde tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, yurt içinde ise açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti. BIST 100 endeksinin 107.200 altında kalıcılık sağlaması durumunda satış baskısının güçlenebileceğini aktaran analistler, bu seviyenin üzerinde ise yeni hedefinin 110.000 direnci olacağını dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, 3. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA