Kuroda'dan parasal teşvikin devamı sözü

16 Ekim 2017

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun yüzde 2 hedefinden hala uzak olduğu ortamda Banka'nın devasa parasal teşviklerini sürdüreceği sözünü verdi.

G30 toplantısında konuşan Kuroda, BOJ'un uyguladığı getiri eğrisi kontrolü ile enflasyon bekleyişleri artarken reel faiz oranlarının daha da düşmesini beklediklerini, bu durumun BOJ'un parasal gevşeme çabalarını güçlendireceğini ifade etti.

Kuroda, "Yüzde 2 enflasyon hedefini yakalamaktan alan oldukça uzaktayız. BOJ, enflasyon hedefini yakalamayı mümkün olan en erken tarihte yakalamak için ısrarcı şekilde agresif parasal gevşeme politikası izlemeye devam edecek" diye konuştu.