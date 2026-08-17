Kuzey Boru’dan 155,9 milyon TL’lik yeni sözleşme

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Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), yurt genelinde faaliyet gösteren çeşitli belediyeler ile su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerine yönelik yeni iş anlaşmalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre koruge ve PE100 ürün gruplarını kapsayan sözleşmelerin toplam bedeli 155 milyon 897 bin 204,64 TL oldu.

Teslimatlar son çeyrekte tamamlanacak

Kuzey Boru, sözleşmelere konu ürünlerin mevcut üretim kapasitesi ve üretim planlaması dahilinde 2026 yılının son çeyreğinde teslim edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Şirket, yeni iş ilişkilerinin ciro ve kârlılık üzerinde olumlu etki yaratmasının beklendiğini bildirdi.