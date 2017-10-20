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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 842,5 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
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Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonunda 842,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 523,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 319 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Aynı dönem merkezi yönetim alacak stoku da 17,5 milyar TL olarak kaydedildi. 

Kaynak: AA

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