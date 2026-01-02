Metal piyasası yıla güçlü giriş yaptı: Nikel 14 ayın zirvesine çıktı

Metal piyasalarında yeni yıl güçlü bir başlangıç yaptı. Nikel fiyatları, Vale’nin Endonezya’daki operasyonunda madencilik faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından 14 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, alüminyum 2022’den bu yana ilk kez 3 bin dolar eşiğini geçti.

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli nikel yüzde 1,6 artışla ton başına 16 bin 910 dolara yükseldi. Gün içinde fiyatlar yüzde 1,8 primle 16 bin 950 doları görerek Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Paslanmaz çelik ve batarya üretiminde kullanılan metalde, fonların kısa pozisyon kapatmaları da yükselişi destekledi.

PT Vale Indonesia, yıllık üretim planına ilişkin onay gecikmesi nedeniyle madencilik faaliyetlerini sürdüremediğini açıkladı. Şirket, gecikmenin operasyonların sürdürülebilirliğini bozmayacağını ve onayın kısa sürede çıkmasını beklediğini bildirdi.

Aşırı arz nedeniyle uzun süre baskı altında kalan nikel, Endonezya’nın 2026’da cevher üretimini üçte bir oranında azaltma önerisinin ardından Aralık ayında yüzde 12,3 değer kazandı. Hükümet, emtia fiyatlarını desteklemek amacıyla üretim kotalarının düşürüleceğini duyurdu.

Aliminyum fiyatlarında vergi etkisi

Alüminyum ise yüzde 0,5 artışla ton başına 3 bin 10 dolara yükselerek 3 bin doların üzerine çıktı. Mozambik’teki Mozal izabe tesisinin olası kapanışı ve Avrupa’ya yapılan alüminyum ithalatına getirilen karbon vergisi fiyatları yukarı çekti.

Bakır, 2025’te yüzde 42 ile en iyi performansı gösteren metal olmasının ardından yüzde 0,7 artışla 12.510 dolara çıktı. Çinko 3.130 dolara yükselirken, kurşun 2.007,5 dolara geriledi, kalay ise 41.950 dolara sıçradı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası ise resmi tatil nedeniyle kapalıydı.