Bakır yeni yıla da yükselişle başladı

Bakır, 2025 yılını 2009'dan bu yana en güçlü yıllık kazançla kapatmasının ardından yeni yıla da artıda başladı.

Kırmızı metalin fiyatları, 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır, önceki seansta yaşanan yüzde 1,1'lik düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

2025'te yüzde 42'lik artış

Bakır fiyatları 2025 genelinde yüzde 42 artış kaydetti.

Söz konusu yükselişte, Endonezya'dan Şili'ye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada meydana gelen maden kazalarının üretimi aksatması etkili oldu.

Gümrük tarifelerine ilişkin endişelerin ABD'ye sevkiyatları hızlandırması da diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına yol açtı.

Art arda rekor seviyeler

Yılın son bölümünde ivme kazanan ralliyle birlikte bakır, Londra Metal Borsası'nda işlem gören altı endüstriyel metal arasında en güçlü performansı sergileyerek art arda rekor seviyelere ulaştı.

Metal, pazartesi günü ton başına 12.960 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Singapur saatiyle 10.45 itibarıyla bakır, yüzde 0,8 artışla 12.522,50 dolardan işlem gördü.