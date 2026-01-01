Meysu halka arzı ne zaman? Meysu Gıda halka arz fiyatı ne kadar? Meysu kaç lot verir? Meysu talep toplama tarihleri...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Meysu Gıda'nın halka arz tarihleri belli oldu.

Halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL’den 870 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120 milyon TL nominal değerli B grubu paylar ile mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 55 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 175 milyon TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

Meysu ne zaman kaç TL'den halka arz edilecek?

Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Borsada MEYSU koduyla işlem görecek şirketin halka arz fiyatı ise 7,50 TL olacak.

Halka arz edilecek payların yüzde 45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek.

Meysu Gıda halka arz geliri nerede kullanılacak?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Meysu’nun halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Halka arzdan sermaye artırımı yoluyla şirketin brüt 900 milyon TL gelir elde etmesi, ortak satışı da dahil edildiğinde toplam brüt halka arz büyüklüğünün 1 milyar 312 milyon 500 bin TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Şirket, halka arzdan elde etmeyi planladığı fonun yüzde 40-50’sini kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda, yüzde 50-60’ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.