MİA Teknoloji (MIATK) şarj ihalesini kazandı: 18 milyon TL gelir bekliyor

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MİA Teknoloji (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’nin Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu ve İşletilmesi İhalesi’ni kazandığını açıkladı.

İhalenin tamamlanmasının ardından Tripy ile Karabük Üniversitesi arasında üç yıl süreli kira sözleşmesi imzalandı. Şirket, sözleşme dönemi boyunca projeden yaklaşık 18 milyon TL gelir elde edilmesini öngörüyor.

İhale 11 lokasyonu kapsıyor

Kazanılan ihale kapsamında Karabük Üniversitesi bünyesindeki 11 farklı noktaya elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak ve işletilecek.

Projenin uygulanacağı noktalar arasında Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü, Safranbolu Kampüsü, Eskipazar Meslek Yüksekokulu, TOBB Meslek Yüksekokulu ve Tıp Ek Hizmet Binası bulunuyor.

Tripy, üniversitenin farklı yerleşkelerine toplam 19 elektrikli araç şarj istasyonu kuracak. İstasyonların 17’si AC, 2’si ise DC şarj ünitesinden oluşacak.

Kurulum ve işletmeyi Tripy üstlenecek

İhale kapsamında şarj istasyonlarının kurulumu, yazılım altyapısının entegrasyonu ve uzaktan izleme sistemlerinin devreye alınması Tripy tarafından gerçekleştirilecek.

Şirket ayrıca istasyonların bakımını, işletmesini ve 7 gün 24 saat teknik destek hizmetlerini üstlenecek. Proje için gerekli yatırım ve işletme giderlerinin tamamı da Tripy tarafından karşılanacak.

Kurulacak istasyonların öğrenciler, akademik personel, idari çalışanlar ve üniversiteyi ziyaret eden elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz şarj hizmeti sunması planlanıyor.

Üç yıllık gelir hedefi 18 milyon TL

MİA Teknoloji, kazanılan ihale kapsamında imzalanan üç yıllık sözleşmenin yaklaşık 18 milyon TL gelir yaratmasını bekliyor.

Söz konusu tutar şirket tarafından açıklanan gelir öngörüsünü ifade ediyor. Projeden elde edilecek nihai gelir, şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğuna ve elektrikli araç sahiplerinden gelecek talebe bağlı olarak şekillenecek.

Şirket, şarj hizmetlerinden sağlanacak gelirlerle bağlı ortaklığı Tripy için sürdürülebilir gelir ve nakit akışı oluşturmayı hedefliyor.

Üniversiteler büyüme alanı olacak

Karabük Üniversitesi ihalesi, Tripy’nin elektrikli araç şarj ağını üniversite kampüsleri ve kamu kurumlarında yaygınlaştırma stratejisinin yeni adımlarından biri olacak.

Şirket, kazanılan ihaleyle kamu kurumları ve üniversite yerleşkelerindeki şarj ağı varlığını artırmayı amaçlıyor. MİA Teknoloji, benzer projelerle elektrikli mobilite alanındaki yatırımlarını ülke genelinde büyütmeyi planlıyor.

Açıklamada istasyonların kurulumuna ve hizmete alınmasına ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.