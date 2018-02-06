MLP'nin halka arzında fiyat beklentisi revize edildi
MLP'nin halka arzında fiyat beklentisi hisse başına 19 TL'den 19-20 TL'ye yükseltildi.
Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzında fiyat beklentisi hisse başına 19 lira olarak açıklandıktan sonra 19-20 liraya revize edildi.
Talep toplayıcının verdiği bilgiye göre halka arzda ek satış dahil uluslararası yatırımcılara ayrılan tüm paylara talep geldi.
Talep toplamanın İngiltere saati ile 13:00'te sona ereceği belirtildi.
Kaynak: Reuters