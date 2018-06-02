Moody's Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldı
Moody's Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurdu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasının ardından Moody's de Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.
Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'Ba2' seviyesindeki kredi notunun gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.
Belirsizliğin sürmesinin mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülürken, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.
Moody's 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında ülkenşn kredi notunu Ba1'den Ba2'ye düşürmüş ve not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.
Türk bankaları negatif izleme sürecine alındı
Kaynak: AA