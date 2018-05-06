Morgan Stanley: Ayı piyasası uzakta değil

06 Mayıs 2018

Boğa piyasası 9. yılını geride bırakırken, birçok uzman ve yatırımcı piyasalardaki yükseliş trendinin ne zaman sona ereceğini tahmin etmeye çalışıyor. Morgan Stanley'e göre bu tarih çok uzakta değil.

Business Insider'ın haberine göre, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, tarihin en uzun ikinci boğa piyasasının yakında sona ereceğini ve ayı piyasasının yolda olduğunu belirtti. Ayı piyasasının hisseler üzerindeki etkisinin hissedilmeye başladığını kaydeden Morgan Stanley, şirket gelirlerinin bu yılın ikinci yarısında gözle görülür şekilde azalmasını beklediğini bildirdi.

"Geçmiştekilerden farklı olacak"

S&P 500 şirketlerinde 7 çeyrek dönemdir devam eden yükseliş eğiliminin sona ereceği öngörüsünde bulunan banka stratejistlerinden Mike Wilson, müşterilere gönderdiği notta, "2018'de gelirlerin kalitesinde ve organik büyümede bir kötüye gidiş yaşanmasını bekliyoruz. ABD tahvillerinde ayı piyasası kendini göstermeye başladı, ancak vergilerin etkisiyle fiyat endeksindeki düşüş bu etkiyi maskeledi" ifadelerini kullandı.

Gelecek ayı piyasasının geçmiştekilerden farklı olacağını kaydeden Morgan Stanley analstleri, 1987'ye uzanan üç ayrı ayı piyasası dönemindeki sert düşüşlerin görülmeyeceğini, bunun yerine hisselerde uzun yıllar süren dalgalı bir seyir izlenmesini beklediğini vurguladı.

Boğa piyasası 10. yaşına giriyor