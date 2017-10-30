New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 89,49 puan (yüzde 0,38) azalarak 23.344,70 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,97 puan (yüzde 0,23) düşüşle 2.575,10 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,98 puan (yüzde 0,03) değer kaybıyla 6.699,29 puana düştü.
Açılışta, ABD'li otomotiv devi General Motors'un hisseleri yüzde 2,9 düşerken, mikroçip üreticisi AMD'nin hisse başına değeri yüzde 5,6 azaldı.
Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, ülkede kişisel harcamalar eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde geldi ve 2009’dan beri en güçlü yükselişini kaydetti.
Ülkede kişisel gelirler de eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak beklentileri karşıladı.
Kaynak: AA