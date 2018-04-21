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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası, haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 201,95 puan (yüzde 0,82) düşüşle 24.462,94 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,99 puan (yüzde 0,85) azalışla 2.670,14 puandan kapandı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 91,93 puan (yüzde 1,27) değer kaybıyla 7.146,13 puana geriledi. 

Bugün, ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 4,1, Microsoft hisseleri yüzde 1,1 değer kaybetti.

Öte yandan, haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,4 artış kaydederken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,6 yükseldi. 

Kaynak: AA

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