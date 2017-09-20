New York borsası, Fed kararı öncesi yükselişle açıldı

20 Eylül 2017

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 22.376,89 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kazançla 2.508,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 primle 6.464,73 puana yükseldi.

Piyasalar, dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

FOMC'nin dün başlayan ve bugün sonlanacak toplantısından çıkacak kararlar, Fed'in ekonomik göstergelere ilişkin yeni projeksiyonları, karar metnindeki ifadeler ve Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Son dönemde açıklanan makro ekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentisi ise yüzde 52,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in, temmuz toplantısı karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirdiğini hatırlatarak, bugün karar metnindeki ifadeler, Fed'in makro ekonomik göstergeleri ve üyelerin faiz öngörülerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in 4,5 trilyon dolar tutarındaki bilançosunu küçültmeye ne zaman başlayacağının bugün açıklanabileceğini aktaran analistler, bilançonun uzun döneme yayılarak küçültülmesinin doğrudan faiz artışlarına kıyasla piyasalar üzerinde daha az etkili olacağını vurguladı.

Kaynak: AA