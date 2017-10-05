New York borsası rekorla açıldı
New York borsasında endeksler, ABD'nin dış ticaret açığının gerilemesiyle güne rekor seviyelerden başladı.
ABD'nin dış ticaret açığının gerilemesiyle güne rekor seviyelerden başlayan New York borsasında açılışta Dow Jones Sanayi Endeksi 9,36 puanlık (yüzde 0,04) artışla 22.671,00 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 4,16 puanlık (yüzde 0,16) yükselişle 2.541,90 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,79 puan (yüzde 0,46) değer kazanarak 6.564,42 puana çıktı.
Dün, her 3 endeks günü rekor seviyelerden tamamlamıştı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, ülkede dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 42,4 milyar dolara düştü ve son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: AA