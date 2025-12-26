New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 48.705,40 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.934,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artarak 23.635,43 puana çıktı.
ABD'de Noel tatili nedeniyle dün işlemlerin gerçekleşmediği pay piyasalarında, bugün açılışta yatay bir seyir izlendi.
Analistler, Noel tatili sonrası piyasalarda işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti.
Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, çip girişimi Groq ile çıkarım (inference) teknolojisine yönelik bir lisans anlaşması yaptığının açıklanması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.