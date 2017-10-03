New York borsası yine rekorla kapandı
New York borsasında rekorla açılan endeksler, günü de rekorla tamamladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 84,07 puanlık (yüzde 0,37) artışla 22.641,67 puana ulaşırken, 5 işlem günü art arda yükseliş kaydetmiş oldu.
Standard & Poor's 500 Endeksi 5,46 puanlık (yüzde 0,22) yükselişle 2.534,58 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,00 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 6.531,71 puana çıktı, her iki endeks 6 işlem günü üst üste kazançlarla kapandı.
Her üç endeks, günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.
Kaynak: AA