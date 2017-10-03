ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Finans
  • New York borsası yine rekorla kapandı

New York borsası yine rekorla kapandı

New York borsasında rekorla açılan endeksler, günü de rekorla tamamladı.

New York borsası yine rekorla kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 84,07 puanlık (yüzde 0,37) artışla 22.641,67 puana ulaşırken, 5 işlem günü art arda yükseliş kaydetmiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 5,46 puanlık (yüzde 0,22) yükselişle 2.534,58 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,00 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 6.531,71 puana çıktı, her iki endeks 6 işlem günü üst üste kazançlarla kapandı.

Her üç endeks, günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.