New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de devam eden bilanço sezonunda beklenenden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney'in dün 7 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamasına rağmen beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. ABD merkezli çok uluslu gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri de beklenenden iyi gelen bilançosu sonrası yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada 196 bine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, ülkede işsizlik maaşı başvurularının 9 ayın en düşük seviyesinden yükseldiğini ancak başta teknoloji sektörü olmak üzere şirketlerin işten çıkarmalarına rağmen düşük kaldığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden de "şahin" açıklamalar gelmeye devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Fed'in enflasyonla mücadele yolunda ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Fed'in para politikası sıkılaşmasının etkilerinin önemli olduğunu kaydeden Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini ve talebin fiyat artış hızını düşürmesinin daha uzun süreceğini aktardı.