New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artışla 32.901,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 4.056,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kazançla 12.031,54 puana yükseldi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki artışın yavaşlaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yumuşak para politikasına gideceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, kişisel tüketim harcamaları verisinin iyiye işaret olduğunu belirterek, enflasyon konusunda dengeli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Geçen haftaki verilerin, politika yapıcıların düşüncelerini etkilemediğini söyleyen Collins, biraz zaman alacağını ancak diğer sektörlerin de gelecek çeyreklerde daha sıkı politikasına yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.