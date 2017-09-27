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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de yeni vergi reformu teklifinin açıklanmasının ardından günü kazançlarla tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 56,39 puan (yüzde 0,25) artışla 22.340,71 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,20 puan (yüzde 0,41) yükselişle 2.507,04 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 73,10 puan (yüzde 1,15) değer kazanarak 6.453,26 puandan kapandı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin aylardır beklenen yeni vergi reformu teklifinin bugün açıklandığına işaret ederek, bunun yatırımcılarda alış pozisyonu oluşturduğunu belirtti.

Vergi reformu teklifi ABD'de kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirmeyi öngörürken, ülkedeki şirketlerin gelirlerinde artış yaratması bekleniyor.

Kaynak: AA

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