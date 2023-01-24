New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 33.629,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 artarak 4.019,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 kazançla 11.364,41 puana çıktı.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının bir sonraki faiz hamlesi yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken, ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan bir haberde bankanın faiz artırımlarını yavaşlatmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde, bankanın şubatta faiz artış oranını 25 baz puana indirebileceği beklentisinin öne çıktığı kaydedildi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını, buna karşın ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığını, Fed'in faiz artışlarına nerede son vereceğine yönelik belirsizliğin ise devam ettiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın da cuma günü yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımından yana olduğunu söylemesi de bankanın faiz artışında vites küçülteceğine dair umutları artırmıştı.