New York borsası yükselişle kapandı

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan kritik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede iş gücü piyasasına ilişkin hafta başında karışık gelen verilerin ardından perşembe günü açıklanan göstergeler, enflasyondaki yavaşlamaya işaret etmişti.

ABD'de 12 Kasım'da sona eren hükümet kapanmasının ardından gecikmeli olarak açıklanan ve bazılarında ekim ayı okumalarının eksik olduğu veriler yatırımcılar tarafından temkinli bir şekilde ele alınsa da analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gitmesi beklenirken, ocak ayında politika faizini yüzde 78 ihtimalle sabit tutması öngörülüyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi aralıkta aşağı yönlü revizyonla 52,9 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye indi.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarında daha fazla ayarlama yapmak için aciliyet görmediğini, son istihdam ve enflasyon verilerinin de bu görüşünü pek değiştirmediğini ifade etti.

Williams, "Şu anda para politikası konusunda daha fazla adım atmaya yönelik acil bir ihtiyaç hissetmiyorum, çünkü yaptığımız faiz indirimlerinin bizi oldukça iyi bir konuma getirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise spor giyim markası Nike'ın hisseleri, Çin'deki satış performansına ilişkin endişelerin üç aylık dönemde beklentileri aşan gelir ve karını gölgede bırakmasıyla yüzde 10,7 değer kaybetti.

Finansman ortağı Blue Owl Capital'ın Michigan'daki bir veri merkezi projesinde yer almayacağına dair çıkan haberler sonrası düşüş kaydeden ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri ise TikTok'un ABD'deki operasyonlarını devralacak girişimde yer aldığının açıklanmasının ardından yüzde 6,6 yükseldi.

Bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesinin ardından yükselişini sürdüren Micron hisseleri yüzde 7 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka çiplerinin Çin'e ilk sevkiyatının önünü açabilecek bir inceleme süreci başlattığına dair haberlerin ardından Nvidia hisseleri de yüzde 3,9 yükseliş kaydetti.