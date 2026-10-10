New York borsası yükselişle kapandı

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Jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer alırken teknoloji hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamasının ardından petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle gerileyen petrol fiyatları söz konusu endişelerin sürmesiyle yeniden yukarı yönlü bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

Trump ayrıca, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım boyunca ilave 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını duyurdu.

Tahvil piyasası da yatırımcılar tarafından takip edilirken, hafta içinde 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,24, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,60 seviyesinde seyretti.

Öte yandan, OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce basına yansıyan 68 milyar dolarlık seviyenin altında kaldığına ilişkin haberlerin ardından dün düşüş kaydeden teknoloji hisseleri bugün toparlandı.

Söz konusu toparlanmada SpaceX öne çıktı. Şirketin, ABD genelini kapsayan düşük bant frekans spektrumu portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 1,3 yükseldi. Anlaşmanın, Starlink Mobile'in ABD'de önemli bir mobil operatör haline gelmesinin önünü açması bekleniyor.

Buna karşılık, anlaşmanın sektörde rekabeti artırabileceğine yönelik endişeler telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. ABD'nin büyük mobil operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 9,9, yüzde 13,3 ve yüzde 8,8 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde 46,3'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Böylece tüketici güveni mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'nin büyük bankalarının finansal sonuçlarıyla hız kazanacak bilanço sezonunun yatırımcıların odağında olacağını belirtti.