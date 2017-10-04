ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • Nowotny: Para politikasında gazdan ayağımızı çekmeliyiz

Nowotny: Para politikasında gazdan ayağımızı çekmeliyiz

ECB üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Nowotny, "Para politikasında gaz pedalından ayağımızı yavaş şekilde çekmeliyiz"

Nowotny: Para politikasında gazdan ayağımızı çekmeliyiz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny, para politikasına ihtiyatlı şekilde yaklaşılması ve ani değişikliklerden kazınılması gerektiğini söyledi.

"Biz ihtiyatlı bir normalleşme perspektifi amaçlıyoruz" diye konuşan Nowotny, "Para politikasında ihtiyatlı olmak, frene basmak değil, gaz pedalından ayağımızı yavaş şekilde kaldırmak anlamına geliyor ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefi orta vadeli bir amaç olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.