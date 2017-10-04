Nowotny: Para politikasında gazdan ayağımızı çekmeliyiz
ECB üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Nowotny, "Para politikasında gaz pedalından ayağımızı yavaş şekilde çekmeliyiz"
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny, para politikasına ihtiyatlı şekilde yaklaşılması ve ani değişikliklerden kazınılması gerektiğini söyledi.
"Biz ihtiyatlı bir normalleşme perspektifi amaçlıyoruz" diye konuşan Nowotny, "Para politikasında ihtiyatlı olmak, frene basmak değil, gaz pedalından ayağımızı yavaş şekilde kaldırmak anlamına geliyor ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefi orta vadeli bir amaç olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA