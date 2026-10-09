Nvidia destekli 5 milyar dolarlık halka arz iptal edildi

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Avustralya'da yılın en büyük borsa işlemlerinden biri olması beklenen halka arz gerçekleşmeden sona erdi. Yapay zekâ veri merkezleri geliştiren Firmus Technologies, yatırımcı talebinin beklentileri karşılamaması ve piyasa koşullarının bozulması üzerine borsaya açılma kararından vazgeçti.

Dün fiyat indirimi konuşuluyordu, bugün halka arz iptal edildi

Nvidia ve Blackstone'un yatırımcıları arasında bulunduğu Firmus Technologies, 9 Ekim Cuma günü Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na (ASX) kote olma başvurusunu geri çektiğini açıkladı.

Şirketin yönetim kurulu, son dönemdeki piyasa oynaklığını ve mevcut koşulları değerlendirdikten sonra halka arzın şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerini uygun biçimde yansıtmayacağı sonucuna vardı.

Karar, yalnızca bir gün önce gündeme gelen fiyat indirimi görüşmelerinin ardından geldi. Firmus'un 11 Avustralya doları olarak belirlenen hisse fiyatını 8,25 Avustralya dolarına düşürmeyi değerlendirdiği bildirilmişti.

Ancak daha düşük fiyatla yatırımcı bulma seçeneği de halka arzın devamını sağlayamadı.

44 milyar dolarlık değerleme yatırımcıyı zorladı

Firmus, halka arz öncesinde yaklaşık 44 milyar Avustralya doları şirket değerlemesi hedefliyordu. Bu tutar yaklaşık 31 milyar ABD dolarına karşılık geliyordu.

Planlanan işlemle yaklaşık 5 milyar ABD doları kaynak sağlanması amaçlanıyordu. Halka arz gerçekleşseydi Avustralya'nın 1997'den bu yana en büyük borsa açılışlarından biri olacaktı.

Ancak yatırımcıların önemli bir bölümü, şirketin mevcut operasyonlarının bu değerlemeyi desteklemek için yeterli olup olmadığını sorguladı.

Özellikle tamamlanmamış veri merkezi projeleri, yüksek yatırım harcamaları ve gelecekteki gelir beklentilerine duyulan güven, fiyatlama tartışmasının merkezine yerleşti.

Veri merkezlerinin büyük bölümü henüz inşa edilmedi

Yatırımcıların çekincelerinde Firmus'un büyüme planlarının ölçeği önemli rol oynadı.

Şirket, yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem kapasitesini sağlamak amacıyla Avustralya ve Asya-Pasifik bölgesinde yeni veri merkezleri kurmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, planlanan altyapının büyük bölümünün henüz faaliyete geçmemiş olması dikkat çekti. Yatırımcıların değerlendirmek zorunda kaldığı büyüme beklentileri, önemli ölçüde gelecekte tamamlanması planlanan tesislere dayanıyordu.

Bu tablo, yapay zekâ altyapısındaki büyüme potansiyelinin yanında projelerin tamamlanması, finansman maliyetleri ve borçluluk risklerini de öne çıkardı.

Borsadan vazgeçti, özel yatırımcı arayacak

Firmus, halka arzın iptal edilmesine rağmen büyüme planlarından vazgeçmiş değil.

Şirketin açıklamasına göre yeni kaynak arayışı özel sermaye piyasalarında sürdürülecek. Yönetim, ilerleyen dönemde alternatif halka açık ve özel finansman seçeneklerini de değerlendirecek.

Böylece şirketin sermaye ihtiyacı ortadan kalkmazken, finansmanın hangi yatırımcılar tarafından ve hangi değerlemeyle sağlanacağı sorusu açık kaldı.

Yapay zekâ yatırımlarında değerleme sorgulanıyor

Firmus'un halka arzdan vazgeçmesi, yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlarda büyüme beklentileri ile yatırımcıların kabul ettiği değerlemeler arasındaki farkı görünür hale getirdi.

Veri merkezlerinin kurulması, gelişmiş işlemcilerin satın alınması, elektrik altyapısının hazırlanması ve tesislerin faaliyete geçirilmesi büyük miktarda sermaye gerektiriyor.

Firmus örneğinde, gelecekteki gelir potansiyeli yatırımcıların mevcut riskleri kabul etmesi için yeterli olmadı.

Şirketin yeniden halka arz yoluna dönüp dönmeyeceği henüz kesinleşmezken, iptal kararı yapay zekâ şirketlerinin sermaye piyasalarından hangi koşullarda finansman sağlayabileceği tartışmasını da güçlendirdi.