OECD'de öncü göstergeler geriledi
OECD Bölgesi'ndeki düşüşe paralel, Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 gerileme kaydetti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde (OECD) Öncü göstergeler geriledi.
OECD Bölgesinde Mart ayında öncü göstergeler aylık yüzde 0,07 düşerken, yıllık yüzde 0,08 artışla 100,0 seviyesine indi.
Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0,55 düşerken, yıllık yüzde 0,67 artış gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 100,6 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 100,0 puana indi.