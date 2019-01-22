Petrol fiyatı yüzde 1 düştü
Brent petrol fiyatı global ekonomiye yönelik kaygılarla yüzde 1 geriledi.
Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamaya dair işaretlerin ilerideki yakıt talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla geriledi.
Pazartesi günü 63,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09:49'da yüzde 1 düşüşle 62,12 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 53,41 dolardan alıcı buldu.
Çin'de 2018 büyümesi yüzde 6,6 ile yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel talebin azalacağı endişeleri petrol fiyatlarını baskı altında bırakırken, uzmanlar OPEC'in petrol kesintisi kararı ve İran'ın azalan petrol ihracatının fiyatların daha da düşüşünü engellediğini kaydetti.