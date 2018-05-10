Petrolde yükseliş sürüyor

Dün 76,08 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,40 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,46'lık artışla 77,73 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,67 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği ve 2015'te askıya alınan yaptırımların yeniden uygulanacağına ilişkin açıklamalarının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün saat 10.35'te 77,18 dolarla 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, ABD'nin İran'a 6 Ağustos ve 4 Kasım'dan itibaren iki aşamalı olarak uygulayacağı yaptırımların ülkenin petrol endüstrisini, yatırımlarını, üretim ve ihracatını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Öte yandan, Suudi Arabistan da İran'a yönelik yaptırımlardan dolayı oluşabilecek potansiyel arz açığını kapatmak için petrol üretimini artırabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, küresel petrol piyasasında oluşabilecek tedarik sıkıntısını azaltmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin yakın temas halinde çalışacaklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,81 ile 77,87 dolar aralığının direnç, 77,69 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.