Piyasalar ABD büyümesine odaklandı

27 Nisan 2018

Küresel piyasalar, tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pozitife dönerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.

Hisse senedi piyasalarında, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 3 psikolojik sınırının altına inmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşunun değişmemesinin ardından pozitif havanın hakim olduğu görüldü.

ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi de söz konusu pozitif havayı desteklerken, gelişmeler sonrasında New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,99, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,64 değer kazandı. Dolar endeksi 91,5 seviyelerinde dengelenirken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri ise dünkü düşüşünü sürdürerek yüzde 2,97 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki seyrin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğine işaret ederek, bugün açıklanacak ABD ilk çeyrek büyümesinin de yakından takip edileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmezken, aylık 30 milyar avroluk net varlık alımlarının Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi, büyüme görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengeli olduğunu ancak, artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel faktörlerle ilgili risklerin daha belirgin hale geldiğini söyledi. Ekonomik göstergelerin, yılın başından bu yana büyüme hızında bir miktar yavaşlama olduğunu gösterdiğine işaret eden Draghi, enflasyonun bulunduğu seviyeler itibarıyla parasal teşvike hala ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gelişmeler sonrasında Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,63'lük, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,57'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,74'lük yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,2097 ile 12 Oca'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 1,21'in hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, ECB'nin beklentiler doğrultusunda para politikası yaklaşımını değiştirmediğini, Draghi'nin de bölge ekonomisinde büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler üzerinde fazla durmadığını belirterek, tüm bunların avronun dolar karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini kaydetti. Avrodaki güçlenmenin sürüp sürmemesinin bugün piyasaların yön tayininde etkili olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün İngiltere'de ilk çeyrek büyüme verisi ile Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın, enflasyon hedefine 2019 mali yılı civarında ulaşılacağı ifadesini beklentilerini yayımladığı metinden çıkardı. Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 22 endeksi yüzde 0,7 yükselişle günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde 0,3 geriledi.