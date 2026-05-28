Piyasalar alarma geçti: Dolar nisan zirvesine yaklaştı
Jeopolitik gerilim ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri küresel piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik sürece dair belirsizlikler güvenli liman talebini artırırken, dolar nisan ayından bu yana en güçlü seviyelerine yaklaştı. Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin değer kaybederken, yatırımcıların odağı hem Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere hem de Fed'in faiz politikasına çevrildi.
TSİ 13.17 itibarıyla doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 99,36 seviyesine çıktı.
Aynı dakikalarda Euro yüzde 0,1 değer kaybederek 1,1614 dolara gerilerken, sterlin de yüzde 0,2 düşüşle 1,3396 dolar seviyesinde işlem gördü.
Fed beklentileri doları destekliyor
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de dolar üzerindeki yükselişi destekleyen başlıklar arasında yer aldı.
ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde kalmaya devam etmesi, piyasada 2026 yılı için faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği öngörülüyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın ise Euro Bölgesi'ndeki zayıf büyüme görünümüne odaklandığı belirtiliyor.
Hürmüz gerilimi piyasalarda etkili oluyor
ABD ile İran arasında son dönemde artan askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını baskılıyor.
Petrol sevkiyatının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 75-80'ine ulaştığı belirtilse de bölgedeki gerilim nedeniyle yatırımcıların dolardan tam anlamıyla çıkış yapmadığı ifade ediliyor.
