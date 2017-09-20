Piyasalar, Fed'i bekliyor

20 Eylül 2017

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) TSİ 21:00'de sonuçlanacak olan faiz toplantısına odaklandı. Eylül ayı toplantısında; politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Bununla birlikte Fed'in geleceğe yönelik faiz projeksiyonlarına bakılacak. Yanı sıra enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edilebilir. Piyasaların merakla beklediği asıl konu ise bilançodaki 4.2 trilyon dolarlık menkul kıymetleri azaltmaya yönelik planın ayrıntıları... TSİ 21:30'da Fed Başkanı Yellen'ın piyasalara vereceği mesajlar da en az bu beklentiler kadar önem taşıyor.

Fed’in bu yıl için hedeflenen üçüncü faiz artırımına ilişkin 2018’e ertelenebileceği sinyali vermesi durumunda gelişen ülke piyasalarına yönelik risk alma iştahının güçlenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu yönde bir mesajda BIST ve TL’de hızlı bir toparlanma oluşması beklenir.

Ancak aralıkta faiz artırımının halen masada olduğuna ilişkin verilecek mesajın BIST’in ve TL’nin gelien ülkeler içinde negatif ayrışmaya devam etmesine neden olabileceği bildiriliyor. Bu fiyatlamanın yurtiçine yönelik jeopolitik risklerin gelişimine de bağlı olacağı hatırlatılıyor.

Dolar güç kaybetti

Fed öncesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmesine paralel dolar/TL de yönünü aşağı çevirdi. Dolar yatırımcıların Fed'in kararlarını görmek için

beklemeye geçmesiyle bu ayın başında gördüğü 2.5 yılın en düşük seviyelerine hareket etti.

Bu sabah 3.49 seviyesini deneyen dolar/TL, en düşük seviye olarak da 3.4658'i gördü. Gün sonuna doğru kur, 3.4720 seviyesinde yer aldı.