Piyasalar FED'in faiz kararını izleyecek

7 Ekim'de başlayan İsrail - Hamas savaşının devam etmesi piyasalarda risk algısını artırırken konuya ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta çarşamba günü Fed'in para politikası kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak fiyatlamalarda bankanın 2024'e kadar faizi sabit bırakacağı yönündeki tahminlerin de güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Metindeki ifadeler önemli

Karar sonrası açıklanacak toplantı metninde yer alan ifadelerin önemini vurgulayan analistler, toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarını alırken göz önünde bulundurduğu en önemli veriler arasında olan tarım dışı istihdam ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin de bankanın ileriki dönemlerde nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yoğun makroekonomik veri takviminin de takip edildiği geçen haftada açıklanan verilerin, Fed'in "şahin" adımlarına rağmen ABD ekonomisinin güçlü kaldığını göstermesiyle bankanın politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı.

Yurt için veri takvimi

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü ekonomik güven endeksi, salı günü dış ticaret dengesi, çarşamba günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise enflasyon verileri takip edilecek.