Piyasalarda gün ortası: BIST, dolar, euro ve altında son durum

Cuma günü 5.212,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,78 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.244,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.221,93, en yüksek ise 5.296,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,32, mali endeks yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Tüpraş , İskenderun Demir Çelik, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.851 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,18, bileşik getirisi yüzde 10,44 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 136,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,9040 liradan, avro 20,0900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.851 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 85 dolardan işlem görüyor.