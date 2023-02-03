Piyasalarda son durum: Borsa yükselişte! Dolar, euro ve altın ne kadar oldu? (3 Şubat 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 4.821,94 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,70 puan değer kazandı.

Dün 4.752,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 4.754,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.727,23, en yüksek ise 4.854,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,44, hizmetler endeksi yüzde 1,52, teknoloji endeksi yüzde 2,55 ve sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri , Akbank, GÜBRETAŞ ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.913 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,23, bileşik getirisi yüzde 10,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 128,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8230 liradan, euro 20,5730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.913 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 82,5 dolardan işlem görüyor