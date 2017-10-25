Putin: Ruble kuru dengelendi

25 Ekim 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın altın rezervlerinin arttığını, ödeme dengesinin güçlendiğini, ruble kurunun dengelendiğini kaydetti.



Putin, VTB 'Rusya çağırıyor' forumunda yaptığı açıklamada, "Yılın başında Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervleri 377 milyar dolarken 13 Ekim itibariyle rezervler 427 milyar dolar oldu. Şu an bir takım stratejik hedeflerimiz var. Rusya ekonomisine ek ivme vermek ve etkililiğini önemli ölçüde arttırmak gerekiyor" dedi.



Rusya'nın finans dışı ekonomi sektörüne yapılan direk yabancı yatırımların yılın ilk dokuz ayında 23 milyar dolara ulaştığını söyleyen Putin, bu rakamın önceki yıla göre iki kat daha yüksek ve son dört yılın rekoru olduğunu kaydederek, "Sermaye gelişi ve dış ticaret hacminin eski seviyeye artması ülkenin ödeme bilançosunu güçlendiriyor. Rusya'nın altın rezervleri de yılın başından bu yana yüzde 13 arttı, ruble kuru dengeledi" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın gıda ürünleri ihracatı silah ihracatını aştı

Ayrıca, 2016 yılında Rusya’dan yapılan gıda ve tarım ürünlerinin ihracat hacminin neredeyse yüzde beş artarak silah ihracatını aştığını ifade eden Putin, "2016 yılının sonucunda gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı yüzde 4.9 yükselerek 17.1 milyar dolara dayandı. Öte yandan 2016 yılında silah ihracatı 15.3 milyar dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.



Putin, Rusya yönetiminin engelleri kaldırarak ihracatı destekleme önlemlerini arttıracağını da kaydetti.

Kaynak: DHA