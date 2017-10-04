'Reel efektif kur' eylülde yükseldi

04 Ekim 2017

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) eylül ayında bir önceki aya göre yükselerek 90.30 değerini aldı.

TCMB tarafından yayınlanan endeks ocak ayında, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri en düşük seviye olan 87.55 değerini almış, sonrasında ise yükseliş eğilimine girmişti.

Haziran ayında 91.49 ile bu yılın en yüksek seviyesini gören endeks ağustosta ise 89.63 değerine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Kaynak: Reuters