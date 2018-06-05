'Reel kur'da yüzde 4.5'lik düşüş
Reel döviz kuru endeksi mayısta TÜFE bazlı yüzde 4,5 gerileme gösterdi.
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi mayısta tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 4,5 düşüş gösterdi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 77,85 puana indi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru nisanda 81,71'den 81,52'ye revize edildi.
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru mayısta 81,47 oldu. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 82,99'dan 83,08'e revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 56,73 puandan 53,66 puana geldi.
Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 91,47 puandan 88,07 puana geldi.