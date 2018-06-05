ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

'Reel kur'da yüzde 4.5'lik düşüş

Reel döviz kuru endeksi mayısta TÜFE bazlı yüzde 4,5 gerileme gösterdi.

'Reel kur'da yüzde 4.5'lik düşüş
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi mayısta tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 4,5 düşüş gösterdi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 77,85 puana indi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru nisanda 81,71'den 81,52'ye revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru mayısta 81,47 oldu. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 82,99'dan 83,08'e revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 56,73 puandan 53,66 puana geldi.

Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 91,47 puandan 88,07 puana geldi.

Son dakika reel efektif döviz kuru

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.