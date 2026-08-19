Robot çılgınlığı borsaya taştı, ilk dakikalarda fiyat koptu

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Çinli robot üreticisi Unitree Robotics, haftalardır beklenen borsa yolculuğuna çarpıcı bir başlangıç yaptı. Şanghay STAR Market’te 150,80 yuandan halka arz edilen hisseler, ilk işlemlerle birlikte olağanüstü bir yükseliş yaşarken yatırımcıların insansı robotlara biçtiği değer yeni bir seviyeye çıktı.

Açılışta fiyat altı katı aştı

Unitree hisseleri 19 Ağustos sabahı Şanghay’da 1.100 yuandan işleme başladı. Böylece halka arz fiyatına göre ilk dakikalardaki yükseliş yüzde 600’ü aşarken, hisse daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi ve sabah seansında 900 yuan çevresinde işlem gördü.

Bu seviye bile halka arz fiyatının yaklaşık altı katına karşılık geliyor. Geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar değerlemeyle yatırımcıların karşısına çıkan şirketin piyasa değeri açılıştaki zirve fiyat üzerinden kısa süreliğine 400 milyar yuanın üzerine çıkarak yaklaşık 59 milyar dolar bölgesini gördü.

Unitree böylece yalnızca birkaç dakikalık işlem içinde halka arz öncesindeki değerinin katlarına ulaştı. Şirketin kurucusu Wang Xingxing’in Unitree’deki hisselerinin değeri de yükselişle birlikte sıçrarken, servetinin 12 milyar doların üzerine çıktığı hesaplandı.

8 bin katlık talep borsaya taşındı

Aslında ilk işlem günündeki hareketin işaretleri halka arz sırasında verilmişti. Dünya.com’un 11 Ağustos’ta duyurduğu halka arzda Unitree hisselerine bireysel yatırımcılardan ayrılan miktarın 8 bin katını aşan talep gelmiş, hisse alabilme ihtimali yaklaşık yüzde 0,018’e kadar düşmüştü.

Unitree halka arzda yaklaşık 40,45 milyon yeni hisse satarak 6,1 milyar yuan, yaklaşık 900 milyon dolar kaynak sağladı. Halka arz fiyatı olan 150,80 yuan şirketi yaklaşık 61 milyar yuanlık bir değerlemeye taşırken, ilk işlem günündeki hareket bu rakamın birkaç saat içinde çok geride kalmasına yol açtı.

Yatırımcı ilgisinin arkasında şirketin son yıllarda Çin’in en görünür teknoloji markalarından birine dönüşmesi bulunuyor. Koşan, dans eden, dövüş hareketleri yapan ve karmaşık fiziksel görevleri yerine getiren robotları Unitree’yi küresel çapta tanınır hale getirirken şirket, dört ayaklı robotlardan insansı modellere uzanan geniş bir ürün ailesi geliştirdi.

Unitree’nin arkasındaki yatırımcılar arasında Tencent ve Alibaba gibi Çin teknoloji devleri de bulunuyor. Şirket aynı zamanda yapay zekâ ile fiziksel makineleri birleştiren “somutlaşmış yapay zekâ” yarışında Çin’in öne çıkarmaya çalıştığı şirketlerden biri haline geldi.

Şimdi robotların para kazanma sınavı başlıyor

Borsadaki coşkuya rağmen Unitree’nin önündeki asıl sınav, robotların dikkat çekici gösterilerden geniş ölçekli ticari kullanıma geçip geçemeyeceği olacak. İnsansı robot sektörü son iki yılda hızlı büyüse de fabrikalar, lojistik merkezleri, hizmet sektörü ve evlerde kitlesel kullanım henüz erken aşamada bulunuyor.

Bu nedenle Unitree’nin borsadaki değerlemesi yalnızca şirketin bugünkü satışlarını değil, insansı robotların önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir pazara dönüşeceği beklentisini de içeriyor. Yüksek değerlemenin korunması için robotların araştırma merkezlerinin dışına çıkması, gerçek işlerde daha yaygın kullanılması ve şirketin hızlı gelir büyümesini sürdürmesi gerekecek.

Çin açısından konu yalnızca yeni bir teknoloji şirketinin borsaya açılmasıyla sınırlı değil. Tesla’nın Optimus projesi ve Boston Dynamics gibi ABD merkezli rakiplerle süren yarış, insansı robotları ABD-Çin teknoloji rekabetinin yeni cephelerinden birine dönüştürüyor.

Unitree’nin ilk işlem günündeki olağanüstü yükselişi de yatırımcıların bu yarışın ekonomik karşılığını şimdiden fiyatlamaya başladığını gösteriyor. Ancak ilk gün ortaya çıkan dev değerleme, önümüzdeki dönemde şirketin gerçek ticari performansıyla sınanacak.