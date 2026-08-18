Yapay zekânın nükleer rüyası söndü: 30 milyar dolar buharlaştı

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Nükleer enerjinin yapay zekâ çağındaki elektrik açığını kapatacağı beklentisi, ABD borsalarında yeni bir yatırım dalgası yaratmıştı. Ancak küçük modüler reaktör hisseleri için gelirlerin sınırlı, izin ve inşaat takvimlerinin ise uzun kalması yatırımcı iştahını zayıflattı.

Üç şirketten 30,3 milyar dolar silindi

NuScale Power, Oklo ve Nano Nuclear Energy hisselerinde Ekim 2025’te görülen zirvelerin ardından başlayan düşüş, üç şirketin toplam piyasa değerinden 30,3 milyar dolar götürdü.

Küçük modüler reaktör hisseleri 2026 yılında da kayıplarını sürdürdü. 18 Ağustos itibarıyla NuScale hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 35, Sam Altman’ın desteklediği Oklo yüzde 39 ve Nano Nuclear yüzde 18 geriledi.

Geçen yılki yükselişin arkasında, yapay zekâ veri merkezlerinin sürekli ve büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyacağı beklentisi bulunuyordu. ABD yönetiminin nükleer enerji yatırımlarını destekleyen yaklaşımı da henüz ticari üretime geçmemiş şirketlerin değerlemelerini hızla yukarı taşımıştı.

Fiyatlardaki dönüş, yatırımcıların artık yalnızca gelecekteki enerji talebine değil, şirketlerin reaktörleri ne zaman devreye alabileceğine ve ne zaman düzenli gelir elde edeceğine baktığını gösterdi.

Açığa satışçılar 2,1 milyar dolar kazandı

Finansal veri şirketi S3 Partners’ın hesaplamalarına göre NuScale, Oklo ve Nano Nuclear hisselerinin düşeceğini öngören yatırımcılar son bir yılda yaklaşık 2,1 milyar dolar kazandı.

Açığa satış olarak adlandırılan işlemde yatırımcı, ödünç aldığı hisseyi satarak fiyatın düşmesini bekliyor. Hisse daha düşük bir fiyata geri alındığında aradaki fark kazanca dönüşüyor; fiyat yükseldiğinde ise yatırımcı zarar ediyor.

Oklo ve NuScale hisselerinin yaklaşık yüzde 18’inin ödünç verilmiş durumda olması, küçük modüler reaktör hisseleri üzerindeki düşüş beklentisinin gücünü ortaya koydu. Nano Nuclear’da bu oranın yüzde 30’a yaklaşması dikkati çekti.

Bu tablo, sektörün geleceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak yatırımcıların uzun vadeli teknoloji vaatleri karşısında daha somut sipariş, lisans, inşaat ve gelir verileri görmek istediğine işaret ediyor.

Gelirler küçük, takvimler uzun

Şirketlerin güçlü nakit varlıklarına karşın henüz kalıcı bir ticari gelir modeline ulaşamaması, değerlemeler üzerindeki en önemli baskılardan biri oldu. Oklo, 2026’nın ilk yarısında 81,6 milyon dolar net zarar ve 124,2 milyon dolar faaliyet zararı açıkladı. Şirketin nakit ve menkul kıymet varlıkları ise 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

NuScale Power ikinci çeyreği yaklaşık 1,9 milyar dolarlık nakit ve yatırımla tamamladı. Buna karşılık şirketin geliri, önceki yıl yürütülen Romanya’daki mühendislik çalışmasının benzerinin bulunmaması nedeniyle yıllık bazda geriledi.

Nano Nuclear’ın satın aldığı taşımacılık ve lojistik şirketi STS, 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık 3,9 milyon dolar gelir oluşturdu. Ancak şirketin asıl mikroreaktör faaliyetlerinde lisanslama sürecinin 2031’e kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Teknolojik çalışmalar da devam ediyor. NuScale’ın 77 megavatlık modül tasarımı ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanırken şirket ilk projelerini 2030’a kadar devreye almayı hedefliyor. Oklo, Idaho’daki ilk Aurora santrali için 2027 sonu ile 2028 başını işaret ediyor.

Küçük modüler reaktör hisseleri açısından bundan sonraki dönemde lisansların alınması, ilk santrallerin zamanında tamamlanması ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmalarının imzalanması belirleyici olacak. Yapay zekânın artan enerji ihtiyacı sektöre güçlü bir büyüme hikâyesi sunmayı sürdürüyor; borsa ise artık bu hikâyenin ne zaman gelire dönüşeceğini sorguluyor.