YEO Teknoloji kârlılıkta vites yükseltti

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Borsa İstanbul’da işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), 2026’nın ilk yarısında güçlü büyüme ve artan kârlılıkla öne çıktı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 48,4 artarak 8 milyar 313,2 milyon TL’ye ulaşırken, brüt kâr yüzde 136,8 artışla 2 milyar 848,6 milyon TL’ye çıktı.

YEO Teknoloji’nin operasyonel performansındaki iyileşme marjlara da yansıdı. Brüt kâr marjı yüzde 21,5’ten yüzde 34,3’e, esas faaliyet kâr marjı ise yüzde 12,6’dan yüzde 21,2’ye yükseldi. Ana ortaklık paylarına düşen net kâr 669,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirket geçen yılın aynı dönemindeki 114,4 milyon TL’lik zararın ardından güçlü biçimde kâra döndü.

Şirketin nakit üretimi de büyümeye eşlik etti. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit yüzde 190’a yakın artışla 2 milyar 630 milyon TL’ye ulaşırken, YEO Teknoloji yılın ilk yarısında enerji yatırımlarına yönelik yüksek harcamalarını sürdürdü. Borsa İstanbul yatırımcıları açısından satış büyümesinin üzerinde gerçekleşen kâr artışı, yükselen marjlar ve güçlenen operasyonel nakit akışı bilançonun öne çıkan olumlu unsurları oldu.