Mia Teknoloji’den YTÜ ile yeni anlaşma: 5,5 milyon TL potansiyel

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Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında üniversite yerleşkesinde paylaşımlı elektrikli bisiklet sisteminin işletilmesine yönelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında Tripy tarafından elektrikli bisiklet hizmetinin yanı sıra müşteri hizmetleri ve yazılım lisans hizmetleri sunulacak. Yıldız Teknik Üniversitesi ise bu hizmetler karşılığında aylık hizmet ve lisans bedeli ödeyecek.

Model diğer üniversitelere taşınabilir

Mia Teknoloji, söz konusu sözleşmenin yıllık yaklaşık 5,5 milyon TL ticari potansiyel oluşturmasının beklendiğini bildirdi.

Şirket ayrıca üniversite kampüslerine yönelik bu modelin Türkiye’de farklı üniversitelerde ve global pazarlarda uygulanabilecek ölçeklenebilir bir yapı sunduğunu belirtti. Bu yaklaşımın Tripy’nin uluslararası büyüme stratejisine ve yeni pazarlardaki ticari potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.